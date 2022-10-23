اليوم السابع
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3 أشخاص يخطفون ميكانيكى لاعتقادهم سرقته توك توك فى بولاق الدكرور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:26 م
3 أشخاص يخطفون ميكانيكى لاعتقادهم سرقته توك توك فى بولاق الدكرور كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين باحتجاز ميكانيكي داخل محل، وطلب فدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم تورط المجني عليه في سرقة توك توك، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض ميكانيكي للخطف في بولاق الدكرور، وطلب خاطفيه فدية لإطلاق سراحه.
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن 3 أشخاص اختطفوا المجني عليه واحتجزوه بمحل ملك أحدهم، وحدد رجال المباحث هوية المتهمين وتمكنوا من ضبطهم، وتحرير الضحية.
 
بمواجهة المتهمين اعترفوا أنهم احتجزوا المجني عليه، لاعتقادهم تورطه في سرقة توك توك ملك أحدهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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