10 معلومات عن مشروع الـ 30 مليون بيضة وخطة إنشاء مشروعات زراعية في الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

جولات ومتابعات مستمرة للواء عبد الهجان محافظ القليوبية، لمشروع الـ30 مليون بيضة التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، لمتابعة سير العمل به والعمل على تذليل أية عقبات تواجه العمل بالمشروع، بالإضافة أيضا ألمح المحافظ إلى خطة المحافظة لاستغلال المساحات والمتخللات من الأراضى التى يضمها المشروع لإقامة مشروعات زراعية عليها.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" عددا من المعلومات حول المشروع بالخانكة، والتى جاءت على النحو التالي:

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد.

- يتكون المشروع من مصنعين للأعلاف ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا.

- يشمل المشروع "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج" طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

- المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

- يضم المشروع مبنى إدارى واستراحات وسكن إدارى للعاملين بالمشروع.

- ويضم المشروع أيضا محطات لتفريغ البيض وفرزه وفرز حرق النافق، وغرف محولات الديزل وغرف الملابس والمخازن.

- جارى الآن تحديد خريطة لفتح منافذ بيع جديدة لمنتجات المشروع.

- تم تكليف وفد من أساتذة جامعة بنها بكليتى الزراعة والطب البيطرى لعمل دراسة لاستغلال المساحات والمتخللات من الأراضى لإقامة مشروعات زراعية عليها.

- يحتوى المشروع على أكثر من 20 فدانا سيتم زراعتها بزراعات لا تضر بقطيع الدواجن لزيادة استثمارات المشروع وتعظيم الاستفادة.

- جار تطوير مصنع الأعلاف لزيادة الطاقة الإنتاجية له.



انتاج البيض



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