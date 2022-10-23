هل تناول الكثير من البروتين يؤثر على عينيك؟.. اعرف الكمية اليومية

كتبت ميرفت رشاد

يحتاج جسمك إلى بروتين كافٍ لبناء وإصلاح أنسجة العضلات وتوليف المركبات الأساسية مثل الإنزيمات ، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يزيد من خطر إصابتك بمجموعة متنوعة من المشاكل ، خاصةً إذا كان الجزء الأكبر يأتي من مصادر حيوانية، ويمكن أن يتسبب تناول البروتين الزائد عن احتياجات الجسم في خطر الإصابة بمشاكل في العين ، وفقا لما نشره موقع " livestrong".

كيف يؤثر البروتين الزائد على صحتك

إن تناول الكثير من البروتين لن يضر عينيك بشكل مباشر ومع ذلك ، يمكن أن يسبب لك زيادة الوزن وذلك لأن البروتين الزائد في نظامك الغذائي - تمامًا مثل الكربوهيدرات الزائدة أو الدهون - يتم تخزينه كدهون في الجسم إذا كان إجمالي استهلاكك اليومي من السعرات الحرارية أكبر من كمية السعرات الحرارية التي تحرقها.

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، وهي حالة قد تؤثر على صحة العين قد يؤدي تناول الكثير من البروتين في نظامك الغذائي أيضًا إلى الإسهال والغثيان والجفاف وقد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى وأمراض الكلى وهشاشة العظام وبعض أنواع السرطان.

مشاكل العين المصاحبة لمرض السكري

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، فإن الشخص المصاب بالسكري أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة للإصابة بإعتام عدسة العين مقارنة بالشخص غير المصاب بالسكري، يمكنك أيضًا تطويرها في سن مبكرة ، وقد تكون الحالة أكثر عدوانية مما هي عليه لدى الأشخاص غير المصابين بمرض السكري، يزيد خطر الإصابة بالجلوكوما ، وهي مشكلة تحدث عندما يمنع الضغط المتراكم في العين الدم من الوصول إلى العصب البصري وشبكية العين ، بنسبة 40 في المائة لدى مرضى السكري، الوذمة البقعية ، أو السوائل الزائدة في العين واعتلال الشبكية غير التكاثري ، وهي الحالات التي تنتفخ فيها الشعيرات الدموية في العين وقد تتضرر ، ترتبط أيضًا بمرض السكري.

تأثير السكتات الدماغية على العيون

يمكن أن تحتوي مصادر البروتين الحيواني - اللحوم الحمراء والدواجن ومنتجات الألبان - على نسبة عالية من الدهون الكلية والمشبعة، قد يرتبط الاستهلاك الزائد للدهون المشبعة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية.

تقول الجمعية الوطنية للسكتات الدماغية إن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين أصيبوا بالسكتات الدماغية أبلغوا عن مشاكل في البصر بعد ذلك، يمكن أن تتراوح هذه من العمى في عين واحدة أو جزء من مجال الرؤية في عين واحدة أو كلتا العينين إلى رؤية مزدوجة ، وإدراك الأشياء في مكان مختلف عما هي عليه أو صعوبة في التعرف على الألوان أو العمق.

يمكن أن يساعد الحد من تناول البروتينات الحيوانية ، واختيار الخيارات قليلة الدسم مثل الدواجن منزوعة الجلد أو الحليب الخالي من الدسم ، وتناول المزيد من البروتينات النباتية مثل الفاصوليا والبقوليات والمكسرات والبذور في تقليل فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية.

كمية البروتين الموصى بها

ينصح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن الرجل العادي يجب أن يحصل على حوالي 56 جرامًا من البروتين يوميًا ، بينما تحتاج المرأة حوالي 46 جرامًا يوميًا، لحماية عينيك وصحتك العامة ، اهدف إلى تركيز تناول البروتين بانتظام بنسبة تتراوح بين 10 في المائة و 35 في المائة من إجمالي السعرات الحرارية في اليوم.