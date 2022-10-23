نيويورك بوست: 1000 طالب أصيبوا بأعراض تشبه الأنفلونزا فى مدرسة بفرجينيا

كتب: إيهاب محمد

تغيب حوالى 1000 طالب فى مدرسة ثانوية كبيرة فى ولاية فيرجينيا الأمريكية هذا الأسبوع بسبب مرض يشبه الإنفلونزا، حيث دفع المرض المنتشر في مدرسة ستافورد الثانوية خارج واشنطن العاصمة، المدرسة إلى إلغاء جميع أنشطة نهاية الأسبوع وألعاب القوى، حسب ما نشرته يوم الجمعة عبر صفحتها على فيس بوك، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".



تقرير نيويورك بوست

وجاء في المنشور: "نظرًا للعدد الكبير من أمراض الطلاب والموظفين المبلغ عنها هذا الأسبوع، تم إلغاء جميع أنشطة مدرسة ستافورد الثانوية وألعاب القوى المقررة حتى يوم الأحد 23 أكتوبر، سنعيد تقييم الظروف يوم الاثنين ونزودك بمزيد من المعلومات."



المدرسة

أثر المرض الغامض على حوالي نصف طلاب المدرسة، تم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 2000 مراهق في مدرسة ستافورد الثانوية، بالقرب من فريدريكسبيرغ بولاية فيرجينيا.

وقال متحدث باسم WRC-TV إن الطلاب والمعلمين كانوا يعانون من أعراض شبيهة بالأنفلونزا وأعراض في الجهاز الهضمي، ويعمل مسؤولو الصحة بالولاية على تحديد سبب تفشي المرض.

حث مسؤولو الصحة الأمريكيين على عدم تخطي لقاحات الأنفلونزا هذا الموسم ، محذرين من احتمال عودة الفيروس إلى الظهور هذا العام بعد أن وصل انتشاره إلى أدنى مستوياته التاريخية خلال وباء COVID-19.