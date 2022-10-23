اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:12 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا يوم صحى مجانى بنقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم لإجراء التحاليل الطبية وسط إقبال كبير من المهندسين وأسرهم.
 
وتفقد الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، اليوم الصحى واستمع للمهندسين وآرائهم حول الخدمات الصحية المقدمة المجانية والاقتراحات فى الفترة القادمة. 
 
وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شهد إقبال كبير وتوافد المهندسين وأسرهم لإجراء التحاليل بالتعاون مع أحد مراكز التحاليل الكبرى، وبلغ عدد المستفيدين من اليوم الصحى 150 مهندسا.
 
وأضاف إن اليوم الصحى من اكثر الفاعليات التى يفضلها المهندسين لذلك بيتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية.
 
يأتى ذلك ضمن الخدمات التى تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفه مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.

 


الاسكندرية

نادى المهندسين

نقابة المهندسين

النقابات المهنية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة