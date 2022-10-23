نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم يوما صحيا مجانيا

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس أحمد محمود يوم صحي مجاني للمهندسين وذويهم لإجراء التحاليل الطبية وسط إقبال كبير من المهندسين وأسرهم.

وتفقد الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، اليوم الصحى واستمع للمهندسين وآرائهم حول الخدمات الصحية المقدمة المجانية والاقتراحات فى الفترة القادمة.

وقال المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن اليوم شهد إقبال كبير وتوافد المهندسين وأسرهم لإجراء التحاليل بالتعاون مع أحد مراكز التحاليل الكبرى، وبلغ عدد المستفيدين من اليوم الصحى 150 مهندسا.

وأضاف إن اليوم الصحى من اكثر الفاعليات التى يفضلها المهندسين لذلك بيتم تكرارها بصفة مستمرة بناءً على رغبة المهندسين وأسرهم وتنوع التخصصات الطبية.

يأتى ذلك ضمن الخدمات التى تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفه مستمرة لخدمة المهندس وأسرته.