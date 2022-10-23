نجوم الطرب الأصيل يتألقون في ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أقيم مساء اليوم حفلا فنيا للفنانة مى فاروق، والفنان المغربى الكبير فواد زبادى وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك فى ليلة جديدة ساهرة من ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31 بدار أوبرا الإسكندرية .

كما تضمن الحفل فاصلا غنائيا للفنانة الشابة مى كمال شدت خلاله بمجموعة من روائع الألحان منها الحلوة دى، عطاشى، البنت الشلبية، ومن ألحان الأخوين رحبانى غرب الجزيرة، شط إسكندرية.

كما أبدع الفنان المغربى الكبير فواد زبادى بفاصل غنائى لأجمل ألحان الفنان محمد عبد المطلب منها "ساكن فى حى السيدة"،"بياع الهوى", "الورد جميل","الناس المغرمين"،يا عينى على الصبر","ودع هواك"،"ما بيسألش عليا أبدا".

ثم قدمت الفنانة مى فاروق فاصلا غنائيا لألحان زمن الفن الجميل منها بكرة يا حبيبى، خايف أقول اللى فى قلبى، كلمنى طمنى، بتسأل ليه عليا، سلم على، حبيبتى من ضفايرها، إلى جانب نخبة من أعمالها منها يا شمس يا منورة، آه يا طير، الشتا.

وقد استقبل جمهور الأوبرا الفنانة مى فاروق بالتصفيق وكلمات الترحاب والتى بادلتهم التحية مرددة"وحشتوني"

وتتوالى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ31 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية بحفل فنى كبير يوم الخميس الموافق 27 من أكتوبر الجارى للفنان اللبنانى الكبير رامى عياش بقيادة المايسترو مصطفى محمود ومشاركة نجوم الأوبرا الفنانة رضوى سعيد، الفنان مؤمن خليل، والفنان وليد حيدر.