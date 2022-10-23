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"موديز" تخفض توقعاتها الاقتصادية لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبى"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:17 م
"موديز" تخفض توقعاتها الاقتصادية لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبى" موديز
كتب محمد جمال

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خفضت وكالة التصنيفات الائتمانية "موديز" توقعاتها للاقتصاد البريطاني من "مستقر" إلى "سلبي"، في ظل عدم الاستقرار السياسي وارتفاع التضخم فى البلاد، بحسب شبكة "روسيا اليوم".

وعزت الوكالة التغيير فى التوقعات إلى عدم القدرة على التنبؤ بعملية صنع السياسات وسط ضعف آفاق النمو وارتفاع معدلات التضخم، كذلك مخاطر قدرة تحمل الديون من الاقتراض المرتفع المحتمل، وخطر الضعف المستمر في مصداقية السياسة.

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون.

ولكن "موديز" ووكالات كبيرة أخرى مثل "ستاندرد أند بورز"، أبقت على درجة الائتمان البريطانية.

وتؤثر التصنيفات على التكلفة التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية، ويعني هذا نظرياً أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة والعكس صحيح.


موديز

بريطانيا

التصنيف الائتمانى

أخبار بريطانيا



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