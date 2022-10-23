اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مواطن سكندرى: حياة كريمة غيّرت شكل الحياة في مدينة برج العرب.. فيديو

الأحد، 23 أكتوبر 2022 07:00 ص
مواطن سكندرى: حياة كريمة غيّرت شكل الحياة في مدينة برج العرب.. فيديو جبريل العمدة مواطن مستفيد من حياة كريمة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد "جبريل عمدة السمالوسى" من أبناء و مواليد مدينة برج العرب القديم، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة بنسبة 80% حتى الآن ، فبعد معاناة مع الصرف الصحى و الكهرباء التى كانت تنقطع في اليوم 3و4 مرات ، الأن لدينا شبكات الكهرباء متوفرة 24 ساعة، أما مياة الشرب كانت تنقطع باليومين و لما ترجع بتكون "معكرة "و لا تصلح للشرب.
 
وأضاف :" تطور كبير عن ما كنا عليه مسبقا ونقلة نوعية كبيرة" ،" الصرف الصحى كان صفر فى المدينة الآن 80% بعد أن كنا فى معاناة وحياة صعبة " البيارات " الارضية .

وقد شهدت القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية،نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق بها (شبكات الصرف الصحى ، شبكات المياه،شبكات الكهرباء ، شبكات الغاز)،وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بقرى مدينة برج العرب ، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يتم تنفيذ 144 مشروعت لمبادرة "حياة كريمة" بالمدينة بتكلفة نحو 3 مليارات جنيه.


الاسكندرية

حياة كريمة الاسكندرية

برج العرب

تطوير المرافق



الموضوعات المتعلقة

"القومى للمرأة" ينظم 4 دورات بقرى "حياة كريمة" فى الإسكندرية

السبت، 01 أكتوبر 2022 11:48 ص

الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية

الأحد، 17 أبريل 2022 12:03 م

الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان والإسكندرية اليوم وغدا

الأحد، 10 أبريل 2022 12:12 م

الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة فى الإسكندرية وأسوان

الأحد، 27 مارس 2022 12:29 م

انفوجرافك.. استمرار تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى الإسكندرية

الخميس، 27 يناير 2022 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة