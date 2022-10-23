مواطن سكندرى: حياة كريمة غيّرت شكل الحياة في مدينة برج العرب.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

أكد "جبريل عمدة السمالوسى" من أبناء و مواليد مدينة برج العرب القديم، أن مبادرة "حياة كريمة" غيرت وجه الحياة بنسبة 80% حتى الآن ، فبعد معاناة مع الصرف الصحى و الكهرباء التى كانت تنقطع في اليوم 3و4 مرات ، الأن لدينا شبكات الكهرباء متوفرة 24 ساعة، أما مياة الشرب كانت تنقطع باليومين و لما ترجع بتكون "معكرة "و لا تصلح للشرب.

وأضاف :" تطور كبير عن ما كنا عليه مسبقا ونقلة نوعية كبيرة" ،" الصرف الصحى كان صفر فى المدينة الآن 80% بعد أن كنا فى معاناة وحياة صعبة " البيارات " الارضية .