مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية أسبوع الوصول الحُر للعام الخامس

الإسكندرية جاكلين منير

تحتفل مكتبة الإسكندرية بأسبوع الوصول الحُر للمرة الخامسة على التوالى خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر، حيث يحتفل العالم بأسبوع الوصول الحُر فى الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام؛ بهدف إلقاء الضوء حول ضرورة الاتجاه نحو إتاحة المعرفة عن طريق النشر المفتوح (Open Access Publishing)، حتى يتسنى للمجتمع الأكاديمى والبحثى مواصلة التعرف على الفوائد المحتملة للنشر المفتوح أو ذو الوصول الحُر، ولتشجيع المزيد من المشاركة لجعل الوصول الحُر قاعدة جديدة فى البحث العلمى المنشور.

هذا وبالإضافة إلى أن الوصول الحُر للمعلومات هو قاعدة نشر تتيح الوصول المباشر والفورى والمجانى لنتائج البحوث العلمية، من مقالات وكتب ورسائل علمية وغيرها عبر الإنترنت، كما تتيح الحق فى إعادة استخدامها فى أبحاث جديدة.

وعلى هامش الاحتفالية فإن مكتبة الإسكندرية خصصت ركنًا لمعرفة المزيد عن الوصول الحُر للمعلومات فى مدخل المكتبة الرئيسية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا.

كما سيتم عقد ورشة عمل للتعرف على كيفية إيجاد واستخدام الموارد ذات الوصول الحُر يوم الإثنين 24 أكتوبر، وتعاد يومى الثلاثاء والأربعاء 25 و26 أكتوبر 2022 من الساعة 1.30 إلى 3,00 مساءً بمكتبة الإسكندرية المبنى الرئيسى، المستوى الثالث السفلى – مركز تنمية المهارات البحثية والمعلوماتية. بالإضافة إلى تنظيم ندوة بعنوان (الوصول الحُر للمعلومات، تحرير المعرفة!) فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، والتى تضم نخبة كبيرة من أهم الناشرين وأيضًا بنك المعرفة المصرى.