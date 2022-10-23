أعلنت السلطات الصحية الموالية لموسكو فى إقليم "خيرسون"، أن شخصا قُتل وأُصيب 3 آخرون إثر هجوم أوكراني بتفجير عبوة ناسفة بأحد شوارع الإقليم.
وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في "خيرسون"، في بيان اليوم الأحد: "لقد وقع هجوم إرهابي في مدينة خيرسون، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت ملتصقة بعمود في أحد الشوارع"، موضحة أنه جراء هذا التفجير قُتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون.
يذكرأن، أفادت السلطات الروسية بتحطم طائرة عسكرية من طراز "سو 30" في مقاطعة اركوتسك بشرق روسيا.
وحسب موقع روسيا اليوم، قال حاكم إركوتسك، إيجور كوبزيف، "وفقا للبيانات الأولية، سقطت مقاتلة من طراز سو 30 على مبنى ذو طابقين في شارع بريجيفالسك في إركوتسك".
وأفادت وزارة الطوارئ بأن المقاتلة في إيركوتسك تحطمت خلال أدائها رحلة تجريبية، منوهة بأن الحادث وقع في منطقة نوفو لينينو.
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