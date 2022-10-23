وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الصحة في "خيرسون"، في بيان اليوم الأحد: "لقد وقع هجوم إرهابي في مدينة خيرسون، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت ملتصقة بعمود في أحد الشوارع"، موضحة أنه جراء هذا التفجير قُتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون.