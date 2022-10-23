مصرع وإصابة 8 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى فى الجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال على الطريق الأوسطى فى البدرشين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر نطاق مدينة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان مدعومين بسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وجار رفع آثار الحادث.

وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدًا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث ويستمع فريق من رجال المباحث لاقوال المصابين، وشهود العيان فى الواقعة.