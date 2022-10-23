مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، مصرعها إثر عبورها طريق " بلبيس _ السلام نطاق مدينة العبور، وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم، طريق " بلبيس- السلام" نطاق مدينة العبور، ومصرع سيدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث سيارة بسيدة أثناء عبورها بطريق بلبيس ــ السلام اتجاه بلبيس ما أسفر عن مصرع " نعمة ن ال ب ع" 65 عاما مقيمة مركز بلبيس، متأثرة بإصابتها بكسور متعددة.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفية إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.