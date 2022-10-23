اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الشرقية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:15 ص
مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى الشرقية جثة ـ أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 لقيت ربة منزل بمحافظة الشرقية، مصرعها إثر عبورها طريق " بلبيس _ السلام نطاق مدينة العبور، وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم، طريق " بلبيس- السلام" نطاق مدينة العبور، ومصرع سيدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية  وقوع حادث سيارة بسيدة أثناء عبورها   بطريق بلبيس ــ السلام اتجاه بلبيس ما أسفر عن مصرع " نعمة ن ال ب ع" 65 عاما مقيمة  مركز بلبيس، متأثرة بإصابتها بكسور متعددة.

على الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المتوفية إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

 

 


طريق بلبيس

الشرقية

العبور

مصرع ربة منزل

حادث تصادم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة