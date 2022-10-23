مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمقهى فى المقطم بسبب "مشروب"

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تشاجر عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة .

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول ( ثلاثة أشخاص يعملون بأحد المقاهى الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم – ربة منزل .. مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – سوهاج" ) طرف ثانى ( موظف – سائق .. مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) لوجود خلافات مالية بين الطرفين حول قيمة المشروبات التى تناولها الطرف الثانى بالمقهى محل عمل الطرف الأول ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب "دون حدوث إصابات" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.