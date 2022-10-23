محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بإنشاء الكبارى وحل مشكلة التكدس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء كوبري المرور وكوبري محور الـ47، وتوسعة ورصف الطرق بشرق المدينة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في الكباري، للقضاء على مشكلة التكدس المروري والزحام الذي تشهده منطقة الموقف العمومي وحي القنطرة البيضاء وتيسير حركة المواطنين، إضافة لتحويل عدد من الشوارع لاتجاه واحد.



محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال انشاء الكوبري



جانب من الاعمال الانشائية



جانب من الاعمال الجارية



تفقد الكوبري



انشاء كوبري المرور