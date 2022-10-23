اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:38 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بإنشاء الكبارى وحل مشكلة التكدس.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:24 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الجارية بإنشاء الكبارى وحل مشكلة التكدس.. صور جانب من الاعمال الانشائية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء كوبري المرور وكوبري محور الـ47، وتوسعة ورصف الطرق بشرق المدينة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في الكباري، للقضاء على مشكلة التكدس المروري والزحام الذي تشهده منطقة الموقف العمومي وحي القنطرة البيضاء  وتيسير حركة المواطنين، إضافة لتحويل عدد من الشوارع لاتجاه واحد.

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال انشاء الكوبري
محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال انشاء الكوبري

 

جانب من الاعمال الانشائية
جانب من الاعمال الانشائية

 

جانب من الاعمال الجارية
جانب من الاعمال الجارية

 

تفقد الكوبري
تفقد الكوبري

 

انشاء كوبري المرور
انشاء كوبري المرور

 

الاعمال الجارية لانشاء كوبري المرور
الاعمال الجارية لانشاء كوبري المرور

 


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