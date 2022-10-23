محافظ جنوب سيناء يتابع اللمسات الأخيرة لتطوير ساحة مسجد الصحابة

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية تابع فيها أعمال اللمسات الأخيرة لتطوير ساحة مسجد الصحابة التي تشمل أعمال أرضيات رخام ومساحات خضراء ونافورة مائية مضيئة ومقاعد للجمهور أقيمت بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.
كما تفقد المحافظ خلال الجولة، الأعمال الإنشائية لمنطقة مصر القديمة كنموذج محاكاة للمناطق والأحياء القديمة التراثية بالقاهرة مثل حي الغورية.
وأشار المحافظ، إلى السوق التجاري يشهد أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابة واضائته.وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة باستضافة قمة تغير المناخ الشهر القادم.
الجولة
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شرم الشيخ
محافظ جنوب سيناء
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