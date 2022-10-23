محافظ جنوب سيناء يتابع اللمسات الأخيرة لتطوير ساحة مسجد الصحابة

جنوب سيناء ياسر عامر

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية ليلية تابع فيها أعمال اللمسات الأخيرة لتطوير ساحة مسجد الصحابة التي تشمل أعمال أرضيات رخام ومساحات خضراء ونافورة مائية مضيئة ومقاعد للجمهور أقيمت بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة، الأعمال الإنشائية لمنطقة مصر القديمة كنموذج محاكاة للمناطق والأحياء القديمة التراثية بالقاهرة مثل حي الغورية.