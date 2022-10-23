محافظ بني سويف: تذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات "حياة كريمة"

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تشمل تطوير 66 قرية بمركزى ببا وناصر بالمحافظة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببنى سويف معاون المحافظ، أحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، ومسئولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة فى تنفيذ المبادرة من رؤساء الوحدات المحلية: الصحة، التعليم، الكهرباء، الاتصالات، الغاز، مياه الشرب والصرف الصحى، الشباب والرياضة، الرى، الحماية المدنية، التضامن والزراعة والطرق وغيرها من القطاعات والمرافق.

وتم استعراض الموقف التنفيذى للقطاعات بشكل تفصيلى وماتم إنجازه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها، حيث وجه المحافظ بتلافى الملاحظات التى تم رصدها، من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمشروعات المنتهية، وسرعة الانتهاء من المقايسات اللازمة لمرافق (مياه الشرب والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات) بالمشروعات التى تم الانتهاء من إنشائها، وخاصة وحدات الإسعاف والمطافئ والشرطة، تمهيدا لتسليمها للجهات المختصة وبدء التشغيل التجريبى بها، وذلك بهدف رفع نسب الإنجاز، وبدء تقديم الخدمات للمواطنين للاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية.

كما تم مناقشة الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات مد شبكات المرافق العامة من الصرف الصحى ومياه الشرب، مشددا على ضرورة سرعة إنهاء تلك الأعمال، لسرعة البدء فى تنفيذ خطوط الاتصالات والغاز الطبيعى المستهدفة التى لم يتم البدء فيها ضمن المبادرة قبل البدء فى أعمال الرصف بالطرق التى شهدت توصيل المرافق، مطالبا كافة القطاعات بإعداد تقرير أسبوعى بتحديث نسب التنفيذ، وذلك بالتوازى مع استمرار العمل فى إنشاء الأسواق المطورة ومواقف سيارات الأجرة، والمشروعات الجارى تنفيذها فى باقى القطاعات

حيث أكد المحافظ على أهمية واستمرار التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المشروعات أو المتابعة لمعدلات التنفيذ، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر والمتابعة الميدانية، وعدم الاكتفاء أو الاعتماد على التقارير المكتبية توفيراً للوقت والجهد خاصة مع أهمية المبادرة التى تعتبر أولوية أولى لأجهزة الدولة بشكل عام وللجهاز التنفيذى ببنى سويف على وجه الخصوص مشددا على أنه لن يسمح بأى تعثر غير مبرر فى هذا الملف الهام والحيوى الذى يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم فى كافة المناحي

فى سياق آخر: تتواصل فعاليات البرنامج التدريبى من مبادرة"بنى سويف بشبابها"، والتى يشارك فيها 83 شاباً وفتاة من شباب المجلس الاستشارى للشباب بتشكيله الجديد ومبادرة تأهيل وتمكين حيث يأتى البرنامج كخطوة جديدة وجادة فى إطار مشروع تمكين شباب المحافظة وإدماجهم ضمن خطط الدولة التنموية وتمكينهم "متطوعين" من القرب ودعم ملفات تنموية وخدمية تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية لبنى سويف.

وتضمن برنامج التدريب "اليوم" محاضرة بلال حبش نائب المحافظ تناول خلالها التعريف بآلية عمل المجلس الاستشارى وبرنامج تأهيل وتمكين، حيث أشار "حبش" إلى مبادرة تأهيل وتمكين تمثل المحور الثانى من إستراتيجية وخطة المحافظة لإتاحة الفرصة أمام شبابها فى الدفع بجهود الدولة التنموية، وفقا للرؤية التنموية "مصر 2030 " التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث استهدف المجلس الاستشارى انتقاء مجموعة من الشباب المميز كل فى تخصصه وتهدف مبادرة التأهيل والتمكين تأهيل مجموعة من شباب المحافظة المميز على العمل الميدانى والدفع بجهود الوحدات المحلية، وأيضا إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب لخدمة وطنه، فى إطار خطة الدولة، والرؤية التنموية التى وضعتها المحافظة لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف

فيما تتناول المحاضرة، والتى يحاضر فيها المهندس ماري جرجس التعريف بكيفية إدارة المشروعات والمالية العامة والمناقصات والميزانيات، حيث يتم بشكل يومى تنفيذ البرنامج التدريبي بتكليفات من د. محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تحت إشراف ومتابعة فرق العمل الذى يضم: هند أحمد أمين عام المجلس الاستشارى، شريف حنفى المشرف على التدريب، وفريق الإشراف على التدريب ( المهندس أحمد الزناتى، آية اللبان، المهندسة مها مراد، المهندسة لمياء جبر) والذى يقوم بإعداد تقرير يومى بتفاصيل كل الجلسات لتقييم كل يوم على حدة، ومدى الاستفادة من تلك البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف دعم نقاط القوة وتلافى السلبيات أولاً بأول.