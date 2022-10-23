اليوم السابع
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"مبادرة ابدأ" تركز على دعم القطاع الصناعى بالتعاون مع حياة كريمة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 09:52 م
"مبادرة ابدأ" تركز على دعم القطاع الصناعى بالتعاون مع حياة كريمة دعم القطاع الصناعى
كتبت أسماء أمين

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أكد عبد الرحمن عمر مدير المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة مبادرة ابدأ، أن مبادرة ابدأ تهتم بملف الصناعة ومتوقع نتائج كبيرة جدا، موضحا أنها تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأضاف مدير المكتب الفنى لرئيس مجلس إدارة مبادرة ابدأ، فى تصريحات له، أن المبادرة تستهدف بحث سبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى، موضحا أن زيادة الناتج المحلى يزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

أشار أن "كل جنيه نستثمره فى الصناعة يوفر ما 200 إلى 250 جنيها من الاستيراد، ولا نريد أن يكون اقتصادنا قائما على الاقتصاد الخدمى ولكن نريد تعزيز الصناعة المصرية، وندرس كل مشكلة من مشكلات المصانع وطرق تقديم الخدمات لهم، موضحا أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق فائض طاقة يمكن أن نبنى عليها فى مجال الصناعة.


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