مبادرة ابدأ: ندرب الشباب على جميع المهن لتوطين الصناعة بقرى حياة كريمة

محمد شرقاوى

قال خالد حسن عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة (ابدأ)، إن المبادرة تركز على تدريب مواطنى مراكز مبادرة حياة كريمة الأولى والثانية والثالثة ، وذلك بالتعاون مع الإنتاج الحربى لتدريب الشباب والعمل على توطين الصناعة، مضيفا أن المبادرة تعمل على تدريب المواطنين لتوفير فرص عمل لمواطنى قرى حياة كريمة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: الدورة التدريبية مدتها 3 أسابيع للعمل على توطين الصناعة فى سوهاج، لافتا إلى أن هناك خطة كاملة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة لتدريب عدد من المواطنين لتوفير فرص عمل، وهناك وحدات إنتاجية للعمال خاصة بهم للمساعدة على المعيشة.

وتابع أن هناك ورشا صغيرة لتدريب الشباب على الحدادة، ومشغل تريكو، وذلك اتباعا لاستراتيجية حياة كريمة فى توطين الصناعات فى القرى والمراكز بأرجاء الجمهورية، مضيفا أن هناك دعما للصناعات الصغيرة من خلال تقنين الأوضاع وتوفير الأموال من خلال تسهيل الاقتراض لبدء العمل من جديد.