اليوم السابع
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لصة الجامعات بالقاهرة تعترف: دخلت الحرم الجامعي منتحلة صفة طبيبة"

الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:28 م
لصة الجامعات بالقاهرة تعترف: دخلت الحرم الجامعي منتحلة صفة طبيبة" رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اعترفت لصة بانتحالها صفة طبية حتى تتمكن من الدخول للحرم الجامعي بإحدى الجامعات بالقاهرة الجديدة، تمهيدا لسرقة الطالبات مستغلة "خفة يدها".
 
وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من أربعة فتيات باكتشافهن سرقة حقائبهن وبداخلها هواتفهن المحمولة وبعض المتعلقـات من داخل إحدى الجامعات بدائرة القسم.
 
بإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "لها معلومات جنائية").
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها (بطاقة تحقيق شخصية منتحلة صفة "طبيبة")، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وأقرت بقيامها بالدخول للحرم الجامعى باستخدام البطاقة المضبوطة بحوزتها عقب إدعائها بكونها طبيبة ورغبتها فى حجز إحدى الكورسات التدريبية بالجامعة - على خلاف الحقيقة-، وأضافت بتحصلها على البطاقة عقب قيامها بسرقة متعلقات إحدى المواطنات، وبإستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات وإتهموها بالسرقة.
 
تم بإرشادها ضبط الحقائب والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

جرائم السرقة

امن القاهرة

مدينة نصر



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