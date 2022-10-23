كشف ملابسات مقتل خفير خاص بإطلاق النار عليه فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات مقتل خفير خاص بمنطقة الصف، حيث تبين أن ابن عمه أطلق النار عليه بسبب خلافات بينهما متعلقة بالعمل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، مقتل خفير خاص، نتيجة إطلاق النار عليه، وأن ابن عمه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالعمل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.