"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفير أستراليا لبحث سبل التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسةأحمد الوكيل سفير أستراليا أكسل وابنهورست، وسكرتير الاقتصاد والسياسية أوليفر دوتشيسن، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك بحضور أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية وأعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل والمهندس البديوي السيد ومحمود مرعي، وبسنت قاسم مستشار العلاقات الخارجية بالغرفة.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.

كما تم توضيح أهم القطاعات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين المصري والأسترالي والتي كان أبرزها الطاقة الخضراء والهيدروجين والتعدين والتعليم خاصة برامج تبادل الطلبة.

ومن جانبه أوضح سفير أستراليا أكسل وابنهورست، أن العلاقة بين مصر وأستراليا علاقة وطيدة وهناك أوجه شبه بين الدولتين ، مؤكدًا أهمية العمل لزيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين.

في نفس السياق أوضح أحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية أن الإسكندرية يعبر من خلالها ٨٩٪ من حجم صادرات مصر عبر ميناء الإسكندرية.

وأشار إلى أن أستراليا ومصر بينهما تشابه من حيث الزراعة والمناخ الجاف، ما يعطي ميزة إضافية لزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.