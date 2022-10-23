عميد علوم القاهرة: مشروع الرمال السوداء تطبيق حى للتنمية المستدامة

كتب ــ محمد صبحى

أكد الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصنع الرمال السوداء يعد تطبيقا حيا للتنمية المستدامة وحفظ حق الأجيال القادمة فيما يوجد من ثروات داخل الدولة المصرية .

وأضاف الدكتور أحمد الشريف فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الرمال السوداء قد تم إهدارها فى مصر سابقا لسنوات طويلة لولا رؤية الرئيس السيسى الرشيدة الذى رأى ضرورة تحقيق قيمة مضافة للرمال السوداء فى أبهى صورها وذلك بإنشاء أول مصنع للرمال السوداء.

وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الرمال السوداء ما هى إلا رواسب تتكون بالقرب من الشواطئ وتتركز بفعل تيارات الشواطئ، وتتميز باحتوائها على عدد كبير من المعادن الثقيلة، وتضم:

-خام الماجنتيت:

والذى يعتبر مصدر للحديد، -خام الألمونيت:

الذى يحتوى على عنصرى الحديد والتتانيوم و يعد مادة ذات اهمية واسعة ويتم استخدامها فى صناعة البلاستيك والبويات، بالإضافة إلى أكسيد التياتنيوم والذى يتميز باستخدامه فى صناعة هياكل الطائرات والصورايخ لأنه معدن يتميز بخفة الوزن وشدة الصلابة ومقاومته للتآكل وقد أطلق عليه العلماء أنه عنصر الحاضر والمستقبل.

وتابع الدكتور أحمد عبده الشريف، أن من ضمن المعادن الموجودة أيضا في الرمال السوداء الزركون الذى يدخل فى صناعة السبائك ويستخدم فى طب الأسنان، إضافة إلى وجود نسبة من الذهب فى الرمال السوداء، وخام المونازيت وهى مادة مهمة جدا وتحتوى على نسبة كبيرة من المعادن المشعة مثل الثوريوم و السيريوم و اللانثنانيوم …إلخ، فى صورة أملاح الفوسفات ويتم استخدامها فى مجال الطاقة النووية .