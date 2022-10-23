طقس الإسكندرية.. سحب وغيوم وسيارات الصرف الصحي تتمركز بالطرق العامة "صور"

الإسكندرية - فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، طقس متقلب وسحب كثيفة في سماء عروس البحر المتوسط ، مع انتشار تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالميادين العامة وطريق الكورنيش وذلك تحسبا لهطول أمطار التي علي المحافظة طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ومن جانبه قام اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية ،اليوم الاحد بالمرور علي تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، وتفقد سير العمل ببعض المحطات بوسط وشرق والمنتزة أول وثان ومحطة 3 المنتزة.

وأكد نافع علي استعداد الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه أمطار في حالة حدوثها، وعلي جاهزية المحطات والشبكات ، في حالة سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي مناطق خورشيد والعجمي وك21 .

وأضاف نافع ، أنه من المتوقع اليوم الأحد 23 أكتوبر طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة تكون متوسطة ورعدية أحياناً بنسبة حدوث 60 %.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا ، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى ، مؤكدا علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.