ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهره الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية، من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر الإلكترونية، مع راكب قادم من الأردن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي الطائرة الخطوط الأردنية اشتبه حافظ المنشاوي حافظ مأمور الجمرك المكلف بالعمل بلجنه الخط الاخضر في أحد الركاب القادمين من الأردن، وبتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد شعبان مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي رئيس قسم الفحص بالاشعة أفادا بوجود كثافات متماثله بالحقائب.

وبالعرض على أحمد حسن الحكش مدير الإدارة الثانية بالإنابة قام بتشكيل لجنة من أحمد البسيوني مدير الحركة وأمير محمود و سامي نبيل ومصطفي محمد فريد مأمورى الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 700 سيجارة إلكترونية مختلفة الأنواع و النكهات مخبأة داخل حقيبته وعلى جسمه.

قرر الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهره مبني 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.