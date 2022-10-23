ضبط عاطل لاتهامه بالنصب على شاب فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، من القبض على عاطل متهم بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وكشفت التحريات أن المتهم استوقف المجني عليه وادعى قدرته على مضاعفة نقوده، ثم استولى على 1000 جنيه وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، استولى منه على 1000 جنيه، وذكر أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على 1000 جنيه، وفر هاربا.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، تمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.