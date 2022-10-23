اليوم السابع
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صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية بمحافظة أسيوط غدًا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:28 م
صندوق تحيا مصر يطلق قافلة حماية اجتماعية بمحافظة أسيوط غدًا صندوق تحيا مصر
كتب ـ مدحت وهبة

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تستقبل محافظة أسيوط صباح غد الإثنين، قافلة حماية اجتماعية يوفرها صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية في عدد من قرى ونجوع المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف أنشطة الصندوق لتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل الأسر المستهدفة في المناطق الأكثر احتياجا.
 
وسينفذ الصندوق من خلال القافلة عددا من  أنشطة مبادراته للحماية الاجتماعية ومنها مبادرة دكان الفرحة ومبادرة بالهنا والشفا فضلا عن متابعة تجهيز المستشفيات العامة بأجهزة الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال المبتسرين وذلك على مدار 4 أيام بالتنسيق مع محافظة أسيوط، وبالتعاون مع جمعية الأورمان وبنك الكساء المصري.
 
وسيعقد فريق عمل الصندوق مساء اليوم اجتماعا تنسيقيا مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال القافلة وتنظيم فعالياتها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
 
 

صندوق تحيا مصر

قافلة حماية اجتماعية بمحافظة أسيوط

قافلة حماية الاجتماعية



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