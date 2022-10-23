شباب وفتيات وأهالي كفر الشيخ يتابعون فعاليات المؤتمر الاقتصادي

كفر الشيخ محمد سليمان

شارك عدد من أهالى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، فى فعالية تم تنظيمها بالمحافظة، بالصالة المغطاة بنادى سيتى بكفر الشيخ لمتابعة المؤتمر الاقتصادى المصرى "مصر 2022"، عبر شاشة عرض كبرى داخل الصالة، وأعرب المواطنون عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة فى هذا الحدث الاقتصادى الكبير حتى ولو كان عن بعد، مؤكدين أنهم جلسوا أمام شاشة العرض بالصالة المغطاة للاستماع إلى جلسات المؤتمر وكأنهم مشاركون فيه.

وأعرب الحاضرون عن شكرهم لرئيس الجمهورية لتبنيه مشروع تطوير القرية المصرية وتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وهو ما أدى إلى تنفيذ عدد كبير المشروعات الكبرى فى جميع المجالات بقرى مركز مطوبس ضمن المرحلة الأولى فى 18 قرية أم و187 تابعا، وتم إدراج 4 مراكز أخرى ضمن المرحلة الثانية، مشيدين بمنسقى مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة ودرهم الكبير فى عمليات التنظيم.

وكانت فعاليات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية ويستمر3أيام، بتكليف من رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين فى كافة المجالات الاقتصادية والذى يستمر على مدار 3 أيام بعدد كبير من الجلسات المتخصصة.

وقد شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد عدة جلسات تناولت مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية، والمجالات المتعلقة بها، واستهدفت الجلسة الأولى الوقـوف علـى رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنية الحالية فـى ضـوء «رؤيـة مصـر 2030»، وناقشت الجلسة عددًا من المحاور المتمثلة فى الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التى تواجه الاقتصاد العالمى، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصرى خلال العقود الماضية.