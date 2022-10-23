اليوم السابع
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سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة بالغربية.. صور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:03 ص
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة بالغربية.. صور سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة
الغربية مصطفى عادل

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تعرضت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لهطول أمطار متوسطة واستقرار في درجات الحرارة ، وتجمعت السحب الكثيفة في سماء المدينة وتعرضت لسقوط الأمطار، في الوقت الذي تجمعت فيه السحب المتوسطة في باقي مدن المحافظة مع توقعات بسقوط امطار عليها.
 
ورفعت المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع حالة الطقس، من خلال غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن والاحياء، ودفع حي أول وثان المحلة بعمال النظافة لكسح المياه وشفط المياه باستخدام سيارات الشفط من الاماكن التي تجمعت بها مياه.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ،  انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى،  وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
 
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة (1)
 
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة (2)
 
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة (3)
 
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة (4)
 
سقوط أمطار متوسطة على مدينة المحلة (5)
 

 


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