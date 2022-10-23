اليوم السابع
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سفير سنغافورة: نأمل أن يساعد المؤتمر الاقتصادى على توليد أفكار تعزز الاستثمار

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:13 م
سفير سنغافورة: نأمل أن يساعد المؤتمر الاقتصادى على توليد أفكار تعزز الاستثمار سفير سنغافورة فى القاهرة - دومنيك جوه
كتبت رباب فتحى

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أعرب دومنيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، تعليقا على المؤتمر الاقتصادى الذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن دعمه لجهود الحكومة المصرية للتشاور مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في مجال سياسي معقد مثل الاقتصاد.

وقال فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "نأمل أن يتم توليد العديد من الأفكار من خلال عقد هذا المؤتمر، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز مناخ مصر للشركات والمستثمرين الأجانب، بما في ذلك من سنغافورة."

وكانت انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

 

 


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