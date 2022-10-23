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سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 23-10-2022 بالبنوك

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:13 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 23-10-2022 بالبنوك الدرهم الإماراتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 23-10-2022، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.34 جنيه للشراء، و5.36 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

5.34 جنيه للشراء.
 
5.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

5.34 جنيه للشراء.
 
5.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

5.35 جنيه للشراء.
 
5.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

5.35 جنيه للشراء.
 
5.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

5.34 جنيه للشراء.
 
5.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

5.34 جنيه للشراء.
 
5.36 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الاماراتى

الدرهم مقابل الجنيه

سعر الدرهم امام الجنيه

الدرهم والجنيه



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