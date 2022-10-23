اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:18 م
رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة ميناء الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم تداول 165210 طنا خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول  2071 حاوية مكافئة  بمينائي الإسكندرية  والدخيلة.

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية الدخيلة ، حيث تم دخوله وخروج عدد  36 سفينه الى ارصفه المينائين خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة.

 ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.

 

 

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

ميناء الاسكندرية

حركة الموانى



الموضوعات المتعلقة

تجدد الأمطار بالإسكندرية وسط موجة جديدة من تقلبات خريفية.. انخفاض درجات الحرارة لـ18.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ وتتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم.. وانتشار سيارات الصرف منعا لتجمع المياه.. فيديو وصور

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:00 م

الشتاء يدق الأبواب.. انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية وتحسن الطقس بالصعيد.. العظمى بالقاهرة 19 درجة.. أمطار تصل لغزيرة بكفر الشيخ ومتوسطة في الإسكندرية.. أجواء غائمة وتوقعات بسقوط أمطار فى بورسعيد

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:55 م

افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للابتكارات التربوية بجامعة الإسكندرية.. غدًا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:29 م

إحلال وتجديد 3 فروع للصرف الصحى بالإبراهمية في وسط الإسكندرية

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:26 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة