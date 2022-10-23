رغم الأمطار.. انتظام حركة الملاحة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة

الإسكندرية أسماء على بدر

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم تداول 165210 طنا خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، كما تم تداول 2071 حاوية مكافئة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي سياق متصل فقد انتظمت الحركة الملاحية بنطاق مينائي الإسكندرية الدخيلة ، حيث تم دخوله وخروج عدد 36 سفينه الى ارصفه المينائين خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 38 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع إنتشار آثار جائحة كورونا.