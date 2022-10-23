اليوم السابع
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بـ 22 مليون جنيه..

رئيس منطقة تعمير سيناء: تسليم 40 منزلا بدويا كامل التشطيب للمستحقين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 05:00 ص
رئيس منطقة تعمير سيناء: تسليم 40 منزلا بدويا كامل التشطيب للمستحقين جانب من الأعمال
شمال سيناء ـ محمد حسين

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انتهى جهاز تعمير سيناء من  بناء وتشطيب 40 منزلا بدويا جديد بمناطق وسط سيناء، والاحتفال بتسليمها للمستحقين لها.

قال المهندس ناجى إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء لـ " اليوم السابع"،  إنه قام بتسليم عقود المنازل للمستحقين لها اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  بعد افتتاحها رسميا.

وأشار لأن عددها  40 منزلا بدويا، وهى 25 منزلا فى  مدينة الحسنة، و15 منزلا فى  قرية القسيمة  ضمن مشروع خطة الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير سيناء)، بتكلفة 22.600 مليون جنيه،  والمنازل كاملة التشطيب والمرافق ( كهرباء - مياه - صرف صحي - طرق وموقع عام )، وتم تسليم العقود والمفاتيح للمنتفعين .

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، ان  منطقة تعمير سيناء، ضمن انجازاتها فى مجال الإسكان بمحافظة شمال سيناء إنشاء عدد ( 472 ) وحدة إسكان إجتماعى شاملة المرافق، لافتا انه جارى العمل فى ( 10 ) عمارات ورفع كفاءة ( 1245 ) وحدة إسكان تعاونى بحى المساعيد، وإنشاء ( 852 ) وحدة إسكان تعاونى شاملة المرافق، وإنشاء ( 70 ) وحدة إسكان بدوى شاملة المرافق.

احدى الغرف
احدى الغرف

 

افتتاح البيوت البدوية
افتتاح البيوت البدوية

 

البيوت البدوية
البيوت البدوية

 

جانب من البيوت
جانب من البيوت

 

مشروع القرية الجديد
مشروع القرية الجديد

 

مكونات البيت
مكونات البيت

 

من داخل المنزل
من داخل المنزل

 


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