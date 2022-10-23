رئيس الوزراء من المؤتمر الاقتصادى: حجم الدين الخارجى للناتج المحلى 34.5 %

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الدين الخارجي للدولة المصرية، قائلا: "حجم الدين الخارجي للناتج المحلي.. في الثمانينيات كانت تصل إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي.. وفي هذا الوقت تم توقيع اتفاق نادي باريس وعدد من الدول الشقيقية تم خفض الدين الخارجي.. حيث تم التوافق وقتها على خفض 43 مليار دولار وفق برنامج زمني.. والبرنامج ينفذ حتى الآن".

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "وصلنا إلى آخر نسبة 34.5 للدين الخارجي من الناتج المحلي وفق أخر تحديث.. ولدينا تحدي.. وليس المشكلة في رقم الدين الخارجي للناتج المحلي.. خدمة الدين للصادرات والسلع.. تخطينا فيه الحدود الآمنة".

واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي، ارتفاع معدلات الاستدانة وأنها تتزامن مع تحقيق طفرات في عدة دول ناشئة مثل فيتنام وتركيا والهند مع فارق حجم السكان.