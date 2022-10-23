خبراء تغذية: الأطعمة المعلبة منتهية الصلاحية مخزن للبكتيريا

كتبت إيناس البنا

يحذر خبراء التغذية بضرورة عدم تناول أي طعام أو شراب منتهى الصلاحية، تأتي الأطعمة المعبأة مع تاريخ انتهاء الصلاحية ومن الأفضل الالتزام بهذه التواريخ، حيث تشير هذه التواريخ إلى أنه لا ينبغي تناول الطعام بعد التاريخ المذكور لأن طعامك قد يصبح قديمًا أو يفقد نكهته وفي الحالات القصوى، قد يضر بصحتك أيضًا.

وفقا لخبراء التغذية حسب موقع " timesnownews" أعرف لماذا لا يجب أن تأكل طعامًا منتهي الصلاحية.

يسبب التسمم الغذائي:



قد يؤدي تناول الأطعمة التي لا معنى لها والمنتهية الصلاحية إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك ، يحدث هذا أكثر مع الأطعمة القابلة للتلف مثل البيض واللحوم والخضروات والفواكه، إذا كانت لديك هذه الأطعمة مخزنة ، فتأكد من تناولها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية.

قد تتعرض للبكتيريا:



الأطعمة المعلبة تأتي مع تاريخ انتهاء الصلاحية ويجب تناولها قبل تاريخ انتهاء الصلاحية، لأن لديهم بعض المواد الحافظة التي تساعد في الحفاظ على الطعام فقط حتى ذلك التاريخ المحدد، بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المحدد ، قد يتعرض منتجك لأنواع مختلفة من البكتيريا التي يمكن أن تلوث الطعام.

قد تفقد قيمتها الغذائية:



يُقال دائمًا أنه يجب عليك تناول طعام طازج للحصول على قيمته الغذائية، ولكن إذا أكلت طعامًا بعد تاريخ انتهاء صلاحيته ، فهو ليس مفيدًا لصحتك فحسب ، بل يفقد الطعام أيضًا قيمته الغذائية.