حملات نظافة ورفع وإزالة مخلفات القمامة ونقلها للمقالب العمومية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال رفع المخلفات وحملات نظافة بكافة مدن محافظة كفر الشيخ، بيلا، الحامول، بلطيم، مصيف بلطيم، ومسير، وسيدي غازي، والبرلس، ومطوبس، وفوه، وقلين، والرياض، ودسوق" وتمكنت الحملات من رقغ 1997 طن من القمامة من الشوارع والأحياء والقرى، ونقلها للمقالب المخصصة لجمع القمامة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكاتف الاجهزة المحلية، لتنظيم حملات نظافة بالشوارع والأحياء والقرى، إضافة لتوفير المحافظة كافة الإمكانات اللازمة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة بشكل يليق بها لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة وإزالة المخلفات بالقرى والمراكز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، شنت جميع مجالس المدن بالمحافظة عدة حملات النظافة لرفع المخلفات والأتربة ومنع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين وشفط الأتربة من جانبي الطرق فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة لتسيير الحركة المرورية وبمشاركة مسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية بكل وحدة محلية، موجها الشكر للعمال والمشاركين في أعمال النظافة.



رفع القمامة



جانب من تسويةو الطرق



رفع المخلفات بقرى دسوق



رفع القمامة على الجرارات



رفع المخلفات ببيلا



رفع المخلفات



تسوية الطرق بمطوبس



جانب من اعمال النظافة



اعمال النظافة



تسوية الطرق