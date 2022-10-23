جامعة قناة السويس تعقد الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر شباب الباحثين العاشر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس حرص الجامعة على تنظيم مؤتمر شباب الباحثين بصفة مستمرة، مشيرا أن هذا العام يشهد إنطلاق مؤتمر شباب الباحثين العاشر الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بهدف إعطاء الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030.

وفى سياق متصل عقد اليوم الإجتماع التحضيري الأول للمؤتمر برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر ،وذلك لمناقشة الإستعدادات والتحضيرات اللازمة لإنعقاد المؤتمر .

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه من المنتظر إنطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين فى 6,7 مارس المقبل.

وتابع الدكتور محمد سعد زغلول، أن إختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي تزامناً مع تدشين الجمهورية الجديدة ويناقش أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم فى محاولة لتقديم حلول علمية لها ،إلى جانب عقد ورش عمل دورية من باحثين لديهم رؤية وأمل في الوصول دائما للأفضل.