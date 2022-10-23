تقرير: انخفاض معدلات التسرب من التعليم من 5.5% عام 2011 لـ2.6% 2019

كتب محمود طه حسين

كشف تقرير لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن انخفاض معدلات التسرب من التعليم فى مرحلة التعليم الإعدادى، من 5.5% للبنين و4.7% للبنات عام 2010,2011، إلى 2.8% و2.6% للبنات عام 2018,2019.

وأوضح مجلس الوزراء أنه شهد قطاع التعليم ما قبل الجامعي تحسنا ملحوظا خلال السنوات العشر المنصرمة وفقا لمعدلات إمكانية الوصول؛ حيث ارتفعت معدلات الالتحاق في جميع المستويات التعليمية، وتُظهر البيانات الخاصة بمعدلات الالتحاق الذكور والإناث انخفاضا في فجوة الالتحاق بين الجنسين بين العامين الأكاديميين 2010/2011، و2019 /2020 ،كما تحسنت الفجوات الجغرافية في معدلات الالتحاق بين المناطق الريفية والحضرية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي.