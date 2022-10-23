تعليم الوادى الجديد: تنفيذ 50 ندوة توعوية صحية لطلاب المدارس خلال أسبوع

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه جرى تنفيذ نحو 50 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بقطاع تعليم المحافظة، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية وتضمنت التوعية والتثقيف عن النظافة الشخصية ،صحة المراهقين، التغذية السليمة، نظافة الفم والأسنان.

وقال مدير التعليم بالمحافظة فى بيان له اليوم الأحد، أنه يتم تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة ( الإبتدائية والإعدادية والثانوية ) من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة والإدارات التعليمية الخمس.