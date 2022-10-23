تشميع 3 دورات مياه وهدم 7 تعديات على أملاك الدولة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة هالة أبو العز، حملة، صباح اليوم الأحد، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة نطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة عدد من الحوائط والمباني العشوائية بمنطقة الحرفيين، وتشميع 3 دورات مياه لاستغلالهم فى غير الغرض المخصص لهم، وتنفيذ 7 قرارات هدم تعديات على أملاك الدولة منهم 4 مخازن و2 مقهى شعبي صغير وورشة، كما حُررت عدد من المحاضر لأصحاب المخالفات.

ومن جانبها، أشارت رئيس حي الضواحي، إلى أنه في إطار التصدي لكافة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة وعدم التهاون مع أي مخالفات، كما جرى التوجيه بهدم وإزالة كافة هذه المخالفات والتعديات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.



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