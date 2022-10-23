اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أكتوبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تشميع 3 دورات مياه وهدم 7 تعديات على أملاك الدولة في بورسعيد

الأحد، 23 أكتوبر 2022 11:19 ص
تشميع 3 دورات مياه وهدم 7 تعديات على أملاك الدولة في بورسعيد جانب من إزالة الاشغالات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، برئاسة هالة أبو العز، حملة، صباح اليوم الأحد، لهدم وإزالة التعديات على أملاك الدولة نطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن هدم وإزالة عدد من الحوائط والمباني العشوائية بمنطقة الحرفيين، وتشميع 3 دورات مياه لاستغلالهم فى غير الغرض المخصص لهم، وتنفيذ 7 قرارات هدم تعديات على أملاك الدولة منهم 4 مخازن و2 مقهى شعبي صغير وورشة، كما حُررت عدد من المحاضر لأصحاب المخالفات.

ومن جانبها، أشارت رئيس حي الضواحي، إلى أنه في إطار التصدي لكافة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة وعدم التهاون مع أي مخالفات، كما جرى التوجيه بهدم وإزالة كافة هذه المخالفات والتعديات وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مؤكدة أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي هذه المخالفات.

احدي الإزالات
احدي الإزالات

 

جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الإشغالات

الإزالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة