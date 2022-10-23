تخريب تمثال مارجريت تاتشر للمرة الثالثة فى مسقط رأسها والشرطة تعتبره ضرر جنائى

كتب: إيهاب محمد

تعرض تمثال مارجريت تاتشر، الذى يقف فى مسقط رأسها بمدينة "جرانثام"، للتخريب للمرة الثالثة، والنصب التذكاري الذي تبلغ تكلفته 300 ألف جنيه إسترليني، مزينًا بكتابات على الجدران، ويأتي ذلك وسط مناخ سياسي متصاعد داخل حزب المحافظين الذي تزعمته تاتشر - حيث يستعدون لاختيار زعيمهم الجديد ورئيس الوزراء المقبل في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

وأكدت شرطة لينكولنشاير أن التخريب يتم التعامل معه على أنه ضرر جنائى، وعلى الرغم من خضوعها لمراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة، فهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تخريب، بعد فتره من وضعه، في 15 مايو من هذا العام، تم تغريم رجل لتحريضه على التمثال.



اعمال التخريب على قاعدة التمثال

بعد أسبوعين، تم تخريب التمثال مرة أخرى - مطلية بطلاء أحمر وتم رسم مطرقة ومنجل على السياج الذي يحميها، وتم تقديم التمثال، الذي يقع على قاعدة بارتفاع 10 أقدام (3 أمتار)، إلى مجلس مقاطعة ساوث كيستيفن بعد رفض خطط إقامته في ساحة البرلمان في لندن.