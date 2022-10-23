تحريات أمن الجيزة تكشف سبب انقلاب سيارة ومصرع شخص وإصابة 11 آخرين بالبدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 11 آخرين، وتبين أن اختلال عجلة القيادة من يد السائق، أدى إلى انحرافها عن الطريق وانقلابها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سائق السيارة اعتاد نقل العمال إلى مقر عملهم صباحا، وإعادتهم عقب انتهاء عملهم، وتم الاستماع لأقوال المصابين بعد أن استقرت حالتهم الصحية.

وكان شخص لقى مصرعه وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال على الطريق الأوسطى فى البدرشين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى اتجاه أكتوبر نطاق مدينة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان مدعومين بسيارات الإسعاف.

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وجار رفع آثار الحادث، وتحفظ رجال المباحث على السيارة تمهيدا لفحصها، وبيان سبب وقوع الحادث.