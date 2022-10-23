انطلاق الحوار الوطنى لحزب حماه وطن بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلق اليوم الحوار الوطنى لحزب حماه وطن بالإسكندرية بحضور محمد مجاهد أمين تنظيم حزب حماة وطن بالإسكندرية وقيادات الحزب.

وبدأ الحوار الوطنى بجلسة المحور السياسى بحضور اللواء ابراهيم مبارك امين المجالس المحلية والنيابية وهبة القرش أمين التدريب والقس إبراهيم زكريا رئيس لجنة حقوق الإنسان واللواء ممدوح النمر أمين الشئون السياسية ، الدكتور رجب الطلخاوى أمين مساعد الشئون السياسية وأحمد هلال الامين العام المساعد لشئون التخطيط والدكتورة حنان مختار رئيس لجنة تنمية المجتمع والعمل الأهلى.

وناقش الحوار السياسى، قانون الجمعيات الأهلية وضوابطها وضوابط التمويل، كما ناقش التمثيل النيابي للأحزاب السياسية وعدم تكافؤ الفرص لبعض الأحزاب وتطبيق النسبية بتحديد عدد مقاعد الحزب فى مجلس النواب.

كما ناقش الجلسة الأولى للحوار السياسى الحقوق السياسية وسن الترشح لمجلس النواب والاهتمام بالفئات المهمة وتمثيل المرأة وأشاد الحوار الوطنى بتمثيل المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الاهتمام بالكوادر الشبابية لإعدادها لانتخابات مجلس النواب القادمة.