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انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة

الأحد، 23 أكتوبر 2022 08:00 ص
انخفاض بالحرارة وأمطار على السواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 19 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد،  انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد  لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى،  وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد، القاهرة العظمى 26  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
 
 
 
 
 

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