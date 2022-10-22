اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أكتوبر 2022 12:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضوابط تقييم الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى × 10 معلومات

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:48 ص
ضوابط تقييم الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى × 10 معلومات وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييم الأطفال فى الصفوف الأولى من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى يعتمد على عدة ضوابط ومعايير كالتالى:

ـ لا توجد امتحانات سواء فى الفصل الدراسى الأول أو الثانى أو امتحانات شهر، ويعتمد التقييم على معلم الفصل.

ـ يعتمد نظام التقييم فى الصفوف الأولى على قياس مهارات الأداء الفردية والجماعية من خلال الدراسة المستمرة طوال الفصل الدراسى.

ـ يسلم كل ولى أمر تقريرا يعبر على مستوى ابنه الدراسى بواقع كل ترم دراسى تقرير.

ـ يتم استخدام 4 ألوان للتقييم لمعرفة مستوى الأطفال.

- اللون الأحمر وتعنى أن مستوى الطالب" أقل من التوقعات" أي أن المتعلم لم يتمكن من اكتساب كثير من المهارات المستهدفة وهذا يعني أنه يحتاج إلى كثير من الدعم من قبل المعلم وولي الأمر.

- اللون الأصفر "يلبي التوقعات أحيانا، وهذا يعني أن المتعلم يمتلك نقاط إيجابية حيث اكتسب بعضًا من المهارات المستهدفة إلا أنه يحتاج لمزيد من الدعم للتغلب على النقاط السلبية.

- اللون الأخضر "يلبي التوقعات"، وهذا يعني أن المتعلم اكتسب جميع المهارات المستهدفة.

 -اللون الأزرق "يفوق التوقعات"، وهذا يعني أنه وظف ما اكتسبه من مهارات في إظهار نواتج إبداعية تمثل مؤشرات للنبوغ.

 - المعلم يمكنه  كتابة عبارات تصف مستوى المتعلم من تعبيراتهم ومفرداتهم الخاصة.

 - عند ملء الاستمارة النهائية للتقييم تخلص جميع العبارات الوصفية الخاصة بكل مادة بمجالات الدراسة إلى عبارة عامة واحدة تصف مستوى المتعلم وتعكس أحد الألوان الخاصة بالتقييم.

 


التربية والتعليم

التقييم فى الصفوف الاولى

اخبار مصر

اخبار التعليم

تقييم الصفوف الاولى



الموضوعات المتعلقة

"التعليم": منح طلاب الأول الثانوى التابلت وانتهاء تسليمه لجميع الطلبة قبل نهاية أكتوبر الجارى.. وتؤكد: بديل للكتاب المطبوع وتفعيل المحتوى الرقمى لتحقيق أكبر استفادة من المناهج.. وتفعيل السبورات الذكية بالمدارس

السبت، 22 أكتوبر 2022 11:00 ص

التعليم: اختبار الشهر لصفوف النقل يستهدف منهج أكتوبر فقط

السبت، 22 أكتوبر 2022 08:00 ص

التعليم: توفير نماذج تدريب على امتحانات الثانوية ومركز تطوير المناهج أعد دليل الطالب

السبت، 22 أكتوبر 2022 02:00 ص

رضا حجازى: تطوير التعليم الفنى استثمار فى رأس المال البشرى

الجمعة، 21 أكتوبر 2022 03:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة