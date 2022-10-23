اليوم السابع
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الأحد، 23 أكتوبر 2022 03:03 م
أكرم القصاص
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"اليونيسيف" تحذر من تعرض أكثر من 1.5 مليون طفل نيجيرى للمخاطر بسبب الفيضانات

الأحد، 23 أكتوبر 2022 01:50 م
"اليونيسيف" تحذر من تعرض أكثر من 1.5 مليون طفل نيجيرى للمخاطر بسبب الفيضانات اليونيسيف - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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حذر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "اليونيسيف" من احتمال تعرض أكثر من 1.5 مليون طفل نيجيرى لمخاطر الغرق والأمراض المنقولة مائياً وسوء التغذية ، جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت بلادهم خلال الفترة الأخيرة .

وقال ممثل صندوق اليونيسيف لدى نيجيريا " كريستيان ماندويت" في معرض تصريحات صحفبة نشرت اليوم الأحد، إن وضع الأطفال في المناطق المنكوبة بالفيضانات فى نيجيريا وضع حرج ، حيث إنهم معرضون لمخاطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه والإصابة بأمراض نفسية " .

وأضاف " أن حالات الإصابة بالإسهال والأمراض المنقولة بالمياه والأمراض التنفسية والجلدية تتزايد بالفعل" ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 7485 حالة إصابة بالكوليرا و319 حالة وفاة نتيجة الإصابة بهذه الأمراض منذ يوم 12 أكتوبر .
وأكد ممثل صندوق اليونيسيف على العمل بصورة وثيقة مع الحكومة النيجيرية وشركاء آخرين، لتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ أرواح أؤلئك الأطفال.

كما أشار إلى أن أؤلئك الأطفال يشكلون 60% من النيجيريين المحتاجين للمساعدة الإنسانية، والذين يزيد عددهم على 5ر2 مليون شخص، ويحتاجون للمساعدة للتعافي من الأضرار الجسيمة الناجمة عن الفيضانات التي ألحقت أضرارا ب 34 ولاية من الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية ، حيث تشرد 1.3 مليون شخص، ولقي أكثر من 600 شخص حتفهم ، بينما تعرض أكثر من مائتي ألف منزل لأضرار جزئية أو كلية .

من جانبهم، حذر خبراء الأرصاد الجوية في نيجيريا من احتمال استمرار هطول الأمطار بغزارة بالأسابيع القادمة .

 


الأمم المتحدة

اليونيسيف

الحكومة النيجيرية

نيجيريا



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