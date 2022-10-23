اليوم السابع
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الوزير البريطانى لشئون أيرلندا الشمالية يدعم ريشى سوناك فى سباق زعامة حزب المحافظين

الأحد، 23 أكتوبر 2022 10:23 ص
الوزير البريطانى لشئون أيرلندا الشمالية يدعم ريشى سوناك فى سباق زعامة حزب المحافظين ريشي سوناك
أ.ش.أ

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أعلن الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية ستيف بيكر، اليوم الأحد، دعمه لوزير الخزانة الأسبق ريشي سوناك في سباق زعامة حزب المحافظين.

وقال بيكر - في تصريح خاص لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية -" إن ريشي سوناك هو أفضل شخص ليكون رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، مضيفا أنه سيدعمه لأنه سيقدم حكومة كفء وقادرة ومهنية يمكن الاعتماد عليها".

وكان ريشي سوناك قد حصل على دعم كاف من نواب حزب المحافظين يمكنه من خوض السباق لاختيار زعيم جديد للحزب خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس حيث يحظى بتأييد 102 نائب من المحافظين، بينما حصل رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون على دعم 46 نائبا، ونالت بيني موردونت تأييد 21 نائبا.

يذكر أن تراس كانت قد أعلنت استقالتها يوم الخميس الماضي من رئاستي الحكومة وحزب المحافظين، وهو ما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة، ومن المقرر أن تجرى انتخابات لاختيار زعيم جديد للحزب بحلول 28 أكتوبر الجاري.

 


أيرلندا

بريطانيا

حزب المحافظين

ريشي سوناك



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