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الطريق الأبيض.. بديل مرورى جديد يختصر مسافة الوصول إلى 6 أكتوبر

الأحد، 23 أكتوبر 2022 02:00 ص
الطريق الأبيض.. بديل مرورى جديد يختصر مسافة الوصول إلى 6 أكتوبر الطريق الأبيض
كتبت - مرام محمد

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يأتي تطوير وتوسعة الطريق الأبيض الجديد بكرداسة، كأحد أهم مشاريع الطرق والمحاور العملاقة الجديدة الجاري تنفيذها على أرض الجيزة، بالتزامن مع أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد، ومحور المنصورية، وذلك استكمالا لجهود تحسين شبكة الطرق والمحاور بالمحافظة.
 
"اليوم السابع" يرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن تطوير الطريق الأبيض الجديد بمحافظة الجيزة.
 
- محور جديد لنقل حركة المرور من الطريق الدائرى إلى محور 26 يوليو عند منطقة أبو رواش. 
 
- يختصر المسافة والوقت في الوصول لمحور 26 يوليو.
 
- يخفف الضغط على محور 26 يوليو القديم.
 
- يخدم مناطق ناهيا وكرداسة وأبو رواش.
 
- يختصر وقت المترددين على مدينة 6 أكتوبر.
 
- يربط المحور الحركة المرورية من الدائرى بنطاق كرداسة بمناطق ناهيا وأرض اللواء والعجوزة، ومن الدائرى إلى محور 26 يوليو بمنطقة أبو رواش.
 
- يشمل المشروع، إنشاء كبارى ربط بمحور 26 الجديد وكبارى ربط بالطريق الدائرى.
 
- يشهد المشروع تنفيذ كوبرى بتقاطع المريوطية واللبينى بالطريق الأبيض لنقل الحركة من الطريق الى شارع المريوطية مباشرة.
 
- يشمل المشروع إنشاء كوبرى من الطريق الأبيض لشارع اللبينى مباشرة.
 
- يشهد مشروع محور الطريق الأبيض، إنشاء كوبرى المنصورية لنقل الحركة المرورية من الطريق الأبيض إلى أعلى طريق المنصورية.
 
 
 

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