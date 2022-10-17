بدء أعمال تطوير طريق المنصورية من كفر غطاطى حتى الطريق الأبيض.. صور

كتبت - مرام محمد

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية وفتح محاور مرورية جديدة لتحسين حركة سير المواطنين وتسهيل الحركة المرورية، استكمالا لجهود تحسين شبكة الطرق بالمحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية بحي الهرم ومركز ومدينة كرداسة لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق جسر المنصورية والطريق الأبيض وتبطين وتأهيل ترعه المنصورية

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال تطوير وتوسعة ورصف جسر ترعة المنصورية بدءا من الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي حتي الوحدة المحلية لقرية أبوغالب والطريق الأبيض بعرض 30 مترا، حيث تم البدء في أعمال التجهيزات وفرد طبقة الدقشوم ورفع المخلفات لاستكمال أعمال التطوير.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق ورئيس مركز كرداسة بضرورة تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه ومراعاة التزام الشركات المنفذة بالمعايير المحددة مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ، مشدداً على مراعاة خط التنظيم وعدم السماح ببروز وتعديات المنشآت بالطريق العام.

وكلف اللواء أحمد راشد بدراسة استغلال ساحات فارغة أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي وإنشاء موقف سرفيس حضاري لخدمة المواطنين بالمنطقة والمترددين عليها.

وخلال الجولة اطلع محافظ الجيزة من مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة عن الموقف التنفيذي لمشروع تبطين وتأهيل ترعة المنصورية والجارية بنطاق مركز كرداسة، حيث أكد المحافظ أن المشروع يعد إضافة كبيرة للمشروعات التنموية الجارية بذلك القطاع والتي يتم تنفيذها بالتوازي وفقا لجدول زمني محدد.

وأكد المحافظ علي ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية بالحفاظ علي المجاري المائية والمصارف التي تم الانتهاء من تأهيلها وتبطينها وعدم إلقاء المخلفات بها للحفاظ علي ما تم ضخه من اعتمادات مالية لتحقيق النفع العام للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مسجدين علي أعلي مستوي بالوحدة المحلية بأبو رواش بمركز ومدينة كرداسة وذلك بديلا عن المسجد الذي تم إزالته لتهالكة وتعارضه مع أعمال إنشاء وتوسعة الطريق الأبيض، حيث أكد المحافظ على تنفيذ الأعمال الإنشائية والتجهيزات للمساجد علي اكمل وجه وسرعة إنجازه لفتحه أمام المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للري بالجيزة والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس مركز كرداسة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.