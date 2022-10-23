الصومال.. مقتل منفذى الهجوم الإرهابى على فندق كيسمايو

وكالات

أعلنت الشرطة الصومالية مقتل منفذى الهجوم الإرهابى الذى استهدف صباح اليوم أحد الفنادق بمدينة كيسمايو جنوبي البلاد، وكانت الشرطة الصومالية أعلنت في وقت سابق أن سيارة مفخخة اصطدمت ببوابة فندق وانفجرت في وسط مدينة كيسمايو الساحلية، مع سمع دوي إطلاق نار على الفور بعد ذلك.

وأفاد التلفزيون الصومالي الحكومي على تويتر، بأن قوات الأمن تتعامل مع "حادث إرهابي" في الفندق الذي أعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليته عنه.

وقال ضابط شرطة من كيسمايو: "وقع انفجار في فندق توكل وسمع دوي إطلاق نار"، فيما أشارت وسائل الإعلام إلى مقتل 5 وإصابة 10 آخرين في الهجوم الإرهابي على فندق بمدينة كيسمايو الصومالية.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الإرهابية عبديسيس أبو مصعب، إن الجماعة كانت وراء الهجوم، وتعتزم ضرب مديري منطقة جوبالاند الذين يعملون من الفندق.

وكيسمايو هي العاصمة التجارية لجبالاند، وهي منطقة في جنوب الصومال لا تزال تسيطر عليها حركة الشباب جزئيًا. وتم طرد حركة الشباب من كيسمايو في عام 2012.

وكان ميناء المدينة مصدرا رئيسيا لإيرادات المجموعة من الضرائب وصادرات الفحم والرسوم على الأسلحة وغيرها من الواردات غير القانونية.

وفي عام 2019 ، أدى هجوم مماثل على فندق آخر في كيسمايو إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل.

وتكافح الجماعة للإطاحة بالحكومة المركزية وفرض حكمها. وقتل آلاف الصوماليين ومئات المدنيين في أنحاء شرق إفريقيا في تمرد استمر عشر سنوات.

وقالت قوات الأمن الصومالية إنها حققت مكاسب في ساحة المعركة ضد حركة الشباب في الأسابيع الأخيرة أثناء القتال إلى جانب جماعات الدفاع الذاتي المحلية، لكن الجماعة استمرت في شن غارات مميتة.