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"الصحة" توجه بضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية للحد من عدوى كورونا

الأحد، 23 أكتوبر 2022 04:00 ص
"الصحة" توجه بضرورة الحصول على الجرعات التنشيطية للحد من عدوى كورونا وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين،  للحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا في الخريف، حيث أنه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، ويحمي من التهابات الجهاز التنفسي البسيطة مثل نزلات البرد.
 
وأوضحت الوزارة، ضرورة تحديِد وقت الخروج في الطقس البارد أو الممطر أو العاصف، والانتباه للتنبؤات بالطقس ومتابعها والحرص على ارتداء طبقات متعددة من الملابس الثقيلة وكذلك اختيار ملابس داخلية تمتص الرطوبة من الجلد، وأن تكون واقية من الرياح والماء والتغيير المستمر للملابس المبللة، كالمعاطف والقفازات والجوارب في أسرع وقت ممكن.
 
 

الصحة

كورونا

لقاح الانفلونزا

لقاح كورونا



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